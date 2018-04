Problemi i marrjes se certefikatave te pronesise per tokat bujqesore eshte nje gangrene e trasheguar nder vite. Por drejtori i zrpp Zamir Leka shkon edhe me tej teksa thote se ne vite marredhenja mes hipotekes dhe bashkise Shkoder DHE ASAJ Vau-dejes ka qene inegzistente.

Aktualisht juristet jane ndare mes dy bashkive me qellim qe qe aplikimet e bera nder vite te marrin zgjidhje. Per kete Leka ka kerkuar edhe 6 muaj kohe

Puna ne hipoteke duket se per titullarin ka rezultuar me e veshtire se pritshmerite qe Leka kishte ne fillim. Mjafton te kujtosh intervisten e pare te tij dhene per tv1 channel, ku drejtori i sapoemeruar thoshte se me vullnetin e tij duhej vetem 2 muaj qe cdo gje te vihet ne vendin e duhur. Por tashme ky afat ka shkuar ne 6 muaj. Shpresojme qe ky afat i ri te jete i mjaftueshem per te vene rregull dhe ligj ne hipoteke. Pasi fermeret edhe kete vit mbeten te penalizuar ne perfitimin e subvensioneve per shkak te mungeses se certefikates se pronesise.