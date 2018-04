“Ekstremizmi i dhunshem” ka qene tema e nje diskutimi qe u zhvillua ne qendren e personave para dhe tetraplegjike ne Shkoder. I ftuar per te referuar ishte drejtuesi i kishes ortodokse ne Shkoder. At Nikolla Petani e vuri theksin tek familja, si baza kryesore per te rritur femije te dashur. Petani tha se bixhozi dhe lojrat e fatit vijojne te jene ndikues negative ne shkaterrimin e familjeve

At Nikolla u ndal edhe tek fenomeni i ekstremizmit ne vendin tone. Teksa pranoi se ekziston, pasi disa te rinj edhe nga shkodra i jane bashkuar kesaj fryme, demtuese jo vetem per ta por edhe per shoqerine! Ndersa ne emer te zotit,askush nuk mund te vrase dhe te jete i dhunshem.

Kleriku e mbylli referimin e tij me apelin ndaj familjeve por edhe shkollave, qe te edukojne breza te rinje larg dhunes. Pasi dhuna sjell injorance dhe injoranca sjell lufte.