“Festivali i shahut” ka hapur siparin e tij ne Shkoder, por qe synohet te kthehet ne tradite. Per kete Kryebashkiakja Voltana Ademi tha se ne fund te feastivalit Shkodra do te kete edhe “shahistin e saj”, ndersa mbeshtetja ndaj sportit te shahut nuk do te mungoje

Pas konkursit te zhvilluar ne shkollat 9-vjecare, kete here pjese te lojes jane bere edhe gjimnazistet. Ne total kane marre pjese 24 femra dhe 33 djem. Konkurimi do te vijoje per 2 dite radhazi, ndersa me pas fituesit i bashklohen festivalit qe do te zhvillohet ne muajin maj, ku ne konkurs do te jene edhe shahiste te mirfillte. Vetem pas ketyre fazave do te mund te kemi “shahistin e vitin”