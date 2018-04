Me pastrimin e brigjeve te Kirit tek Ura e Mesit, Prefektura dhe Bashkia Shkoder nisen javen e pastrimit “ Te pastrojme Shqiperine”. Prefekti, Çesk Millja, nga kjo pike u eshte drejtuar gjithe qytetareve te qarkut te Shkodres per te iu bashkuar kësaj nisme duke filluar secili nga shtëpia e tij:

Bashkia Shkoder ka hartuar nje program me 20 aktivitete per pastrimin dhe qe do te vazhdojne deri me 24 maj, deklaroi Nenkryetari i kësaj bashkie, Dritan Meta. Ai pasi pergezoi ne menyre te veçante forcat e ushtrise qe, ashtu si ne tejkalimin situates se përmbytjes, i jane bashkuar edhe aksionit per pastrimit e territorit, përcolli kete mesazhe per qytetaret e Shkodres.

Ne aksionin per pastrimin mjedisit përveç Prefektures, Bashkise, institucioneve, ushtrise e tjere, jane perfshi edhe shkollat, sipas zonave ku do te kryhet ky proçes.