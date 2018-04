Këtë të marte ishte radha e prokurores së Apelit të Shkodres Besa Nikëhasani, kandidate për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për t’iu nënshtruar procesit të vetingut. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vlerësoi se hetimi paraprak i pasurisë ishte kriter i mjaftueshëm vlerësimi. Relatorja Genta Bungo u shpreh se ILDKPI e kishte nxjerrë të pastër nga ana e pasurisë figurën e prokurores, por Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të bëjë hetim më të thelluar ku ka rezultuar se prokurorja nuk justifikon të ardhurat e ligjshme për dy apartamente, dy garazhe dhe një makinë tip fuoristradë me vlerë rreth 20 mijë euro.

Një nga apartamentet e prokurores që nuk justifikohet ndodhet në Tiranë, tjetri në Lezhë. Por, Besa Nikëhasani që kishte zgjedhur që të mbrohej vetë, pa avokat, mohoi konstatimet e bëra nga trupa gjyqësore e KPK që përbëhej nga Suela Zhegu, Genta Tafa (Bungo) dhe Pamela Qirko. Prokurorja u shpreh se dy garazhet i ka deklaruar në 2009, ndërsa shtoi se për makinën ka marrë borxhe. Ajo u shpreh se e bleu fuoristradën, pasi e vjetra iu përplas dy herë nga lëvizja nga Tirana në Shkodër, ndërsa shtoi se në 2003 i kishin vendosur tritol në makinë dhe për këto arsye bleu një makinë të shtrenjtë.

E ndërsa theksoi se ka disa lapsuse përsa i përket pasurisë së saj, ajo që habiti më shumë ishte se Besa Nikëhasani tha se njëherë deklaratën e pasurisë ia kishte plotësuar vjehrra, pasi ndodhej jashtë vendit. Në përfundim të seancës, prokurorja nuk pranoi që të fliste për mediat, ndërsa vendimi i KPK do të jepet në datë 20 prill. Besa Nikëhasani fillimisht është emëruar prokurore në vitin 1993 në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, nga viti 2004 ajo mban pozicionin e prokurores së Apelit në Shkodër.

Prokurorja Besa Nikëhasani është pjesë e listës prioritare të vetingut për shkak të kandidaturës së saj në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Deri tani Vettingu ka shkarkuar gjyqtarin e Kushtetueses Fatos Lulo dhe Besim Trezhnjevën, ndërsa për Nikëhasanin vendimi do të merret me 20 prill.