18 prilli shenon diten nderkombetare te monumenteve dhe siteve arkeologjike. Ne kuader te kesaj dite u zhvillua ekspozita e arteve figurative me teme “”dimensionet e artit dhe trashëgimisë kulturore” . Mbi kete teme referoi edhe titullarja e drejtorise rajonale te kultures Majlinda Laçej.

Profesori Tahir Hasani, vuri theksin tek rendesia e punimeve dhe arti qe paraqesin keta nxenes

Rreth 140 punime të teknikave të ndryshme, vizatim me laps, bardh e zi dhe me ngjyra, akuarel, tempera, vaj, kolazh me copa tekstili, mozaik, dhe makete monumentesh me materiale te riciklueshme u paraqiten ne kete ekspozite. 150 nxenes te shkollave 9-vjecare dhe të mesme u bene pjese e ekspozites, pjesë e rrjetit “Miku i Monumentit” të cilët kanë punuar si punë personale, gjithashtu dhe realizime në grup.