Zyrtarisht deri ne gjysmen e muajit Maj eshte i ndaluar peshkimi ne ujrat e liqenit te Shkodres, pasi njihet ndryshe si periudha e shumimit. Te gjithe peshkataret jane informuar per urdherimin e ministrise se linjes, qe synon gjate kesaj periudhe te favorizoje shtimin e gjese se gjalle ne keto ujra, kryesisht peshkut tradicional, siç eshte krapi.

Ndonese nuk mohon faktin se ka raste sporadike te gjuetise se paligjshme, Çinari ben me dije se situata eshte permiresar. Per periudhen e moratoriumit masat administrative per peshkataret qe kryejne gjueti te paligjshme varion nga 2 deri ne 10 milion leke.

E konsideruar si peridha e shumimit te disa llojeve te vecanta peshku, kjo periudhe ndalon peshkataret qe ti afrohen liqenit.