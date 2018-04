Seminar informues per prinderit e femijeve me autizem ka qene aktiviteti i radhes ne kuadër te muajit dedikuar autizmit. Organizatoret thone se kjo ka nje rendesi te veçante, pasi partnere te pandashem jane prinderit.

Prinderit dhe mesuesit sin je ure lidhese, per tu ardhur ne ndihme femijeve qe vuajne nga ky crregullim. Fatkeqesiht ne qytetin e shkodres pergjate viteve te fundit eshte rritur numeri i femijeve te evidentuar me autizem. Ne fund te aktivitetit, pjesemarresit u pajisen edhe me çertifikata.