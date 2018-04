Stuhi rëre nga Afrika përfshijnë Ballkanin, parashikimi për ditët në vijim

Prej ditësh, vendi ynë është shoqëruar me një mot me prani të madhe pluhuri në ajër. Kjo ka një përgjigje; rëra nga Afrika. Kjo situatë do të vazhdojë për të paktën deri edhe të shtunën.

Parashikimi i Meteoalb:

Vijon gjate ditës së sotme, prezenca e pluhurit dhe grimcave të rërës nga shkretëtirat Afrikane ne rajonin e Ballkanit. Ndërsa nesër përqendrimi i pluhurit afrikan lokalizohet ne ekstremin Jugor te vendit. Por serish e shtuna, megjithëse ne përqendrime më të ulëta, zgjeron shtrirjen e reve te pluhurit dhe grimcave te rërës ne Ballkan.