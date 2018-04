Eshte shume e rendesishme qe te dime te dallojme vlerat nga antivlerat, u shpreh Arqipeshkevi i Shkodres, Imzot Angelo Massafra, ne takimin e organizuar ne shkoder me teme: “ Komunitetet, media dhe shoqëria civile:parandalimi i ekstremizmit te dhunshem dhe radikalizmit fetar”, organizuar nga Instituti Shqiptar i Medias:

Ndersa Imam Lavdrim Hamja, duke e fole ne kete takim ne emer te Myftinise se Shkodres, tha se nese ne kerkojme te integrohemi ne Europe, duhet te ndjekim shembullim e saj pozitiv ne raport me komunitet fetare:

Per drejtuesin e Kishes Ortodokse Shkoder, At Nikolla Petani, ka mangësi ne disa media per pasqyrimin e problemeve fetare, dhe ato reagojne ndaj ketyre mangësive:

Nderkohe gjate këtij takimi pati edhe kontestime lidhur me qëndrimet qe mbahen si ne Europe ashtu dhe ne SHBA ndaj disa zhvillimeve politike, por qe përpiqen tu japin ngjyrim fetar. Ne kete drejtim ka ardhur koha qe te pohohen disa te vërteta, theksoi ne fjalen e tij drejtori i Institutit Teologjik, At’ Marioi Imperatori.