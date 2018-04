Dje ka qene e premte e zeze per PD.

Keshilli Kombetar i PD u mblodh ne fund te mandatit te tij per here te pare(pas atij zgjedhor).

Per here te pare ne historine e PDSH ndodh qe ne Keshillin Kombetar te PD te mos lejohet qe te diskutohet per zhvillimet politike; Te mos lejohet te behet nje analize e situates pas humbjeve te perseritura dhe ne veçanti pas humbjes katastrofale te 2017;

Asnje demokrat nuk mund te imagjinonte se pervec kesaj do votohej qe te mos flitej per politike, te mos diskutohej per situaten ku eshte katandisur PD, as per pergjegjesi te drejtuesve, as per emergjencen e nevojes te ringritjes se PD ; as per qeverine me te keqe te ketyre 30 viteve,, e natyrisht as per deshperimin ekonomik te familjeve shqiptare.

LB vendosi qe te mos flitej per politike.

Se per cfare tjeter Parlamenti(Keshilli Kombetar )i nje force politike mund te flase nese jo por politike, kete vetem Luli mund ta shpjegoje.

Keshilli Kombetar ( qe nuk e thirren sic e do statuti pergjate ketyre 4 viteve asnjehere) u thirr pa nje rend dite politik; biles edhe pa patur draftin e Lulit per ndryshime statuore( sepse ate e shperndane me email vetem pak ore me pare , gje qe nuk te jep mundesi per te bere nje vleresim serioz);

pa u diskutuar me pare me departamentet , pa u konsultu me sekretariatin , pa u diskutu me deget e rretheve, sic eshte bere ne dekada ne kete force politike.

Per here te pare forumi vendos me i heq kompetenca vehtes dhe per t’ia shtu Kryetarit.

Duket surreale ne fakt , por dje keshtu ka ndodh, dhe e gjitha kjo ne çensure te plote, sepse as mediat nuk lejoheshin.

Thelbi i mbledhjes dhe i draftit Basha ishte mbrojtja e karriges se Lulit.

Qe dje , me letra Luli do jete i perjetshem.

Ai mund te humb te gjitha zgjedhjet edhe me zi se nje vit me pare , por luli aty do jete me statutin e ri.

Shqiptaret do vazhdojne te ikin te pashprese nga ky vend , por luli me letra karrigen prap do e kete;

Shqiperia do vazhdoje te zhytet e te vuaje nga krimi, korrupsioni e varferia, por tani qe po ben letrat e tij , askush nuk do shqetesoje me “Kryetarin e perjetshem ”.

Si “Shkemb graniti “ aty do qendroje-keshtu e genjen mendja Lulin, duke mos kuptuar se kryetar te perjetshem nuk ka.

Aq poshte dhe pa dinjitet ka qene dje drejtimi i mbledhjes sa as propozimin e vete Lulit per mandat 2 vjecar “nuk ia pranoi grupi”- dhe argumenti ishte se nese hapet gara, pastaj mund te kete njerez qe mund te konkurojne”. – Keshtu u shpreh nje tjeter drejtues duke perseritur ca i kishte thene LB. Dmth ne PD nuk ka pse te kete gare. Ne kete rast ai ishte i sinqerte, sepse vertet nuk ka me gare.

Ne ‘mbledhje , dje Lulzim Basha i dha vehtes te gjitha pushtetet duke vrare edhe me letra demokracine e brendshme.

Dhe per te mbuluar kete turp Luli ben kujdes te shperndaje ne media se po kthehet Jozefina ne Keshillin Kombetar, sepse Luli paska pranuar, qe anetare te KK te jene Ish Kryeministri, Ish Presidenti dhe ish Kryetari i Parlamentit;

Hilecar sic di te jete vetem ai, per te mbuluar çimentimin e tij dhe kapjen perfundimtare te PD.

Ky nen, ne statutin e PD ka qene ne vite.

Jozefina nuk ka ik kurre nga bindjet e parimet e saj. As ka nevoje per karrige si ai. E kisha karrigen dhe e bera te qarte publikisht se me LB kam diferenca te medha; E kisha karrigen dhe i dola kunder vendimit per shkrirjen e strukturave te pd me urdher te tij qe ne 2014; e kisha karrigen kur e kundershtoja sepse ai nuk kundershtonte Ramen; E kisha karrigen kur protestoja se ai nuk perballej me Ramen dhe nuk bente opozite te forte: E kisha karrigen kur i thashe se ti nuk mund te sulmoje ashtu perendimin , sepse eshte PD forca qe ka hap vendin drejt tij; e kisha karrigen kur dola publicist kundra bojkotit te zgjedhjeve qe conte vendin ne destabilizim; Une nuk kam nevoje per asnje karrige.Asnje ne kete bote as me heq as me ven ne PD.Sepse ne PD- ne e endrrave te viteve 90 une kisha hyre qe para se te lindja, por kete Luli nuk e kupton.

Natyrisht nuk hesht kur shoh vendin tim te rreshqase, kur shoh e degjoj se kryetari i opozites eshte miku i kryetarit te qeverise; nuk hesht kur shoh se kreu i opozites kontrollohet nga qeveria, sepse e di qe nje vend pa opozite eshte nje vend pa shprese; aq me shume per ne e kemi provuar shume gjate dhe me kosto shume te larte diktaturen;

Refuzoj te hesht kur shoh rreshqitjen e PD drejt nje partie autokratike.

Por nuk çuditem qe luli propozon shfuqizimin e 20 shkurtit, apo njerezit e tij votojne Gramoz Rucin.Nuk zhgenjehem kur shoh si debon demokratet..

Une nuk zhgenjehem prej tij, sepse e njoh me mire se c kujton ai se e njoh.

Per karrigen e vet ai e kthei PD si nje karrige me rrota, qe here e shtyn me Ramen, here me LSI, por kurre me demokratet. Jozefina nuk pajtohet kurre qe per demokratet te vendose Rama me te tjere.

Jozefina nuk pajtohet kurre me frymen e percarjes se PD dhe te gjuetise se shtrigave te perdorur ne vitet e fundit;

nuk pajtohem kurre me rreshqitjen drejt nje mentaliteti komunist qe po i ben LB forces qe rrezoi komunizmin;

Jozefina nuk pajtohet kurre me LB qe diten flet per oligarke e nderkohe ndan interesa te medha me ta:

Eshte me mire qe Luli te dorehiqet e t’i jap mundesi PD te ngrihet per T’i dal zot vendit;

Lul Basha duhet te dorehiqet per rezultatin katastrofal qe i ka dhene PD;

Ai duhet te largohet per marreveshtjen e tradhetise me Ramen;per shpartallimin qe i ka bere strukturave , per rreshqitjen majtas e mbi te gjitha per moskryerjen e misionit si opozitar.

Ai duhet te cliroje nga pengmarrja PD-ne , qe eshte e demokrateve dhe jo e familjes dhe e kunatit;

Luli duhet larguar per demin e pallogaritshem qe jo vetem i ka bere PD por mbi te gjitha vendit.

Partia Demokratike duhet te ribehet; Ajo duhet te bashkoje cdo kontribut e vlere te saj dhe mbi te gjitha te faktoje se eshte e besueshme per te patur besimin e te rinjve, te atyre te mire e qe e duan vendin.

Partia demokratike ka detyre me i dal zot cdo qytetari:demokrat, socialist apo i pa parti.

Partia demokratike ka nevoje per nje fillim te ri ,rindertim, bashkim, Rithemelim.

Ajo ia ka borxh shqiptareve qe i falen endrren e tyre vite me pare.