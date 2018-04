Remzie Kruja eshte nje nder banoret e lagjes Xhabije. Pervec semundjes se bashkeshortit, tashme ajo duhet te perballet edhe me mungesen e here pas hershme te energjise elektrike. Per te kjo e fundit eshte jetike, pasi shtrati i bashkeshortit eshte elektrik.

Teksa e pyet nese ka nje pergjigje nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike, Remzia di vetem se paguan rregullisht faturat e energjise, cudia ka te beje me faktin se shkeputjet e dritave jane selektive.

Zona ne Xhabije nuk eshte e vetmja qe vuan nderprerjet e energjise elektrike, kryesisht ne orarin e nates, nga 23.30 minuta e deri ne oren 07.00 te mengjesit. Kohet e fundit shkeputjet pa paralajmerim jane kthyer ne te perditshmen e qytetareve. Keta te fundit nuk dine as ku te drejtohen, pasi oshee ka zgjedhur qe te mos jape nje sqarim zyrtar, nese behet fjale per remonte, apo nderprerje te qellimshme