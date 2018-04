Dashuri ne moshen e Krishtit, eshte libri qe sillet kete fundjave me autor çiftin Agolli. Bashkeshortja e te ndjerit Dritero Agolli, Sadija sjell nje nder librat me te arrire, ku vjen edhe si gershetim i jetes se tyre dashurore. Nepermjet tij secili oprej nesh meson me shum,e per jeten e shkrimtarit te madh Dritoro Agolli.

Pjese e best seller nderkombetare vjen romani Nen Uje, e shkruar nga Paola Hawknis.Eshte autorja e romanit best seller “Vajza ne tren”. Nje histori e nderlikuar ne formen e kronikes, faqet e fundit te saj zbulojne mistere mahnitese. Ndersa duhet patur kujdes nga thellesia e ujrave, pasi asnjehere nuk dihet se cfare gjendet ne te. I tille eshte edhe ky roman.

David Machado vjen me vellimin e tij Indeksi Mesatar i lumturise, i perkthyer nga Iliriana Agalliu. A mund te matet lumturia? Rreth kesaj pyetje eshte i ndertuar ky roman ku protagonist eshte Danieli. 37 vjec por qe ende eshte ne kerkim te identitetit te tij, si dhe ne kerkim te lumturise, pas humbjeve te njepasnjeshme qe ka pesuar ne pune, familje dhe dashuri.Nese Danieli arrin ta lere pas te shkuaren e tij te dhimbshme, vetem atehere mund te gjeje lumturine e se tashmes.

Akademia e shkencave te shqiperise nepermjet Perikli Qiriazit vjen me librin Trashigimia natyrore e shqiperise, vlerat dhe rreziqet ne menaxhim.Nje punim i cili vjen ne nje kohe te rendesishme qe trashigimine kulturore. Ky liber eshte shgkruar me profesionalizem, dahsuri te thelle per cdo gje qe perfshihet ne trashigimine tone kulturore. Sherben sin je brochure e mire informuese edhe per specilaistet qe merren me sektorin kulturor.