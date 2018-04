Brenda 10 ditëve ne njësinë administrative te Dajçit besohet se do te përfundojë evidentimi i dëmeve qe u shkaktuan përmbytjet e muajit mars fermerëve te kesaj njësie. Ky afat është dhëne nga administratori i Dajçit, Gjovalin Darragjati, i cili tha se ka disa dite qe janë duke punuar ne terren komisionet e ngritura nga Bashkia Shkoder për këtë qellim. Darragjati beri te ditur se procedurat e evidentimit fillon me plotësimin e një formulari nga secili fermer për demet dhe me pas shkon komisioni dhe bën verifikimet përkatëse:

Muhamet Muça, një nga specialistet e drejtorisë se bujqësisë se Bashkisë, prej disa ditësh po punon ne Dajç. Ai veçon disa nga kulturat qe janë dëmtuar me shume nga përmbytjet:

Por pavarësisht dëmeve te shkaktuara nga përmbytjet, fermerët e Dajçit i janë kthyer serish punës për përgatitjen e tokave për mbjellje, thotë Ernest Luka, Specialist i Bujqësisë pranë kësaj njësie administrative:

Gjate përmbytjeve te muajit mars, ne njësinë Administrative te Dajçit u permbyten rreth 1500 ha toke, kryesisht ne fshatrat Shirq, Mushan, Rrushkull, Samrisht, Darragjat e tjerë.