Ndryshim brenda grupit te keshilltareve te Partise Demokratike ne bashkine e Shkodres !

Keshilltarja Sara Michel Gurra ka paraqitur kerkesen e saj per tu dorehequr nga kjo detyre per shkaqe personale dhe vendin e saj ne keshillin bashkiak do ta marre nje tjeter femer. Behet fjale per Ermira Hoxhajn. Njoftimi eshte bere zyrtarisht nga Sekretari i Këshillit Bashkiak Suel Hadri.