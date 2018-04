“Hapsire muzikore pa kufi”, ishte takimi që mblodhi sëbashku miqtë e muzikës në Shkoder. Me ide të profesor Zef Çobës dhe e përgatitur nga Xhulio Gjeçaj, Mirsa Dibra dhe Sidjana Mithi, ajo solli një përmbledhje të aktiviteteve të “Rozafa Expression”, por edhe punës që bëhet me talentet e reja, që edhe në këtë mbremje shfaqen aftësitë e tyre. Gjithashtu profesor Çoba u ndal edhe tek aktiviteti që vjen javën e ardhshme, në një bashkëpunim të veçantë që Shqipëria dhe Hollanda sjellin për artëdashësit, ku do të përformojë kori i veçantë i djemve Oldenza al.

Kori i të rriturve, loja e notave muzikore, miqte e muzikës dhe në lulishten e kangës Shkodrane janë disa nga seksionet e “Rozafa expression”. Aktivitetet brenda dhe jashtë vendit të këtij kori kanë bërë që Shqipëria dhe Shkodra në veanti të vlerësohen maksimalisht edhe me cmime të rëndësishme.