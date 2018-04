Kontolli i Larte i Shtetit ka zhvilluar se fundmi nje auditim ne Administraten e Zonave te Mbrojtura ne Shkoder duke dale ne perfundimin se shumica e perlave natyrore te kesaj pjese kane mbetur jashte vemendjes, duke lejuar te abuzohet.Drejtori i adzm Shkoder Agim Dardha pranon se klsh ne konstatimet e saj i ka rekomanduar ministrise se linjes qe te marre masa per keqmenaxhimin e liqenit te Shkodres si dhe ndertimet pa leje te bera ne zonen e Thethit

Dardha thote se ndertimet ne Theth jane bere vite me pare, dhe jane adresuar si problematike nga kjo e fundit. Persa i perket brenda vijes se verdhe, atehere kur pergjegjesia eshte direkte e adzm, sipas tij nuk ka patur ndertime. KLSH ka bere nje seri rekomandimesh per institucionin e audituar duke nisur nga permiresimet ligjore tek bashkepunimet mes insitucioneve per rritje te eficences.