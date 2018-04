“Te rinjte aktiv per femrat, art me vete” eshte projekti i financuar nga ministria e kultures qe po zbatohet ne disa prej shkollave te qytetit te Shkodres. Te rinjte e gjimnazit “Pjeter Meshkalla” priten nxenesit e disa prej shkollave te bashkise Shkoder, ku ne fokus ishte interpretimi me baze barazine gjinore.

Fuqizimi i figures femerore permes edukimit me vlera, nga arti dhe kultura, synon qe te riktheheje ne vemendje rolin e femrave qe ne bankat e shkolles. Interpretimet e nxenesve iu dedikuan temave te ndryshme sociale, vecanarisht nenes.