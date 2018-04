Me finalet e zhvilluara mes 4 shkollave më të mira, qendra kulturore e fëmijeve dhe drejtoria e arsimit kanë mbyllur kampionatet verore në lojrat me dorë, futboll dhe garat me patina e vrapimet. Për plot 2 muaj shkollat e qytetit dhe njësive administrative të bashkisë Shkoder kanë garuar mes tyre në këto disiplina, duke arritur të nxjerrin në pah vlerat më të mira të të rinjve, që premtojnë të jenë e ardhmja e sportit Shkodran.

Prej 12 vitesh kjo traditë vijon të jetë një model i mirë që këto institucione aplikojnë për evidentimin e aftësive të të rinjve dhe nxjerrjen në pah të tyre. Këto aktivitete janë monitoruar edhe nga trajnere te ndryshem te ekipeve zinxhir te cilet mund te perzgjedhin ndonje element cilesor per skuadrat qe drejtojne. Nen moton per nje shendet sa me sportive organizatoret po e kthejne nga viti ne vit kete aktivitet ne nje arene gjithperfshirese per te gjitha moshat dhe femijet e qyteti.