Sezoni veror ne plazhin e Velipojes do te kete te njejten menyre pastrimi, por edhe te njejtin fond te percaktuar nga kompania e kontraktuar nga ana e Bashkise Shkoder. Nenkryetari i bashkise Dritan Meta sqaron se kontratat me keta operatore jane 5-vjecare, por duke pare rritjen e rezidencave dhe kerkeses se shtuar, eshte vendosur qe kontrata te ndryshoje ne shtator te ketij viti.

Ne kontraten e re do te kete sherbime te shtuara, me nje buxhet te ri.

Persa i perket pastrimit gjate ketij sezoni i cili do te jete me te njejtin buxhet, bashkia Shkoder thote se do te kryhet ne menyre te rregullt, pasi kjo e fundit do te kryeje monitorime te rrepta ndaj operatoreve te kontraktuar.