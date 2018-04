Sa here ndodh nje aksident ku protagonist ka qytetare ne bicikleta, rrit friken e pedalimit ne qytet. Kjo per disa arsye qe i shoqeron cdo dite pedaluesit, mungesa e korsive ne cdo segment, dhe parkimi i mjeteve ne ato vende ku korsite ekzistojne. Qytetaret thone se rreziku eshte ne cdo moment, prandaj duhet nderhyrje nga ana e bashkise shkodeer dhe policise rrugore, me qellim lirimin e ketyre krosive

Vazhdimisht eshte apeluar drejt drejtuesve te mjeteve qe te mos parkojne ne korsite e bicikletave, pasi kjo detyron pedaluesit qe te qarkullojne ne rruge, duke rrezikuar keshtu jeten e tyre. Rasti me i fundit kun je 60 vjecar qe po ecte me biciklete humbi jeten si shkak i perplasjes me nje makine ishte pasditen e se martes. Po duket se keto viktima nuk jane te mjaftueshme qe pushteti local dhe policia rrugore te ashpesojne masat ndaj shkelesve te ligjit.