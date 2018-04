Ne aksionin e pastrimit te qytetit te Shkodres deri me daten 24 maj, afat te cilin e ka shpallur bashkia per kujdesin ndaj mjedisit, do te angazhohen edhe shkollat sipas rajoneve. Ne unazen lindore u bashkepuna me shkollat nentevjeçare “Xheladin Fishta”, “Azem Hajdari” dhe “Salo Halili”. Eksperti per shërbimet publike, Fatbardh Kuçi, thote se eshte hartuar nje program i detajuar per pastrimin:

Perveç kujdesit ndaj mjedisit, Bashkia Shkoder u ka kërkuar firmave te pastrimit te qytetit qe te evadojne dy here ne dite kontinieret me mbeturina, dhe jo te qendrojne me ore te tera te mbushur aneve te rrugeve te qytetit:

Mbetet te provohet ne ditet ne vijim nese kjo kerkese e Bashkise Shkoder do te zbatohet nga firmat e pastrimit, pasi deri tani nuk ka asnje ndryshim nga ana e tyte ne grafikun e evadimit te kontiniereve me mbeturina ne qytetin e Shkodres.