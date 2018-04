Pas shoqerimit ne komisariatin e Shkodres te tre perfaqesuesve te FRPD, te cilet protestuan perpara Gjykates se Apelit ne Shkoder, per lirimin e 11 kuksianeve, ka reaguar deputeti i PD, Romeo Gurakuqi i cili ne statusin ka kerkuar drejtuesve te Policise te respektojne ligjin dhe te kene perhere mbi koke “Kushtetuten dhe Karten e Lirive”

Gurakuqi: “Vendi nuk ka nje Minister te Drejtesise, pervecse nuk ka me Gjykate Kushtetuese.

Kjo ka krijuar te gjitha lehtesite, qe Policia e Shtetit te veproje sipas urdherave politike te ministrave te Edi Rames.

Para pak minutash, policia ka shoqeruar tre te rinj drejtues te FRPD dega Shkoder.

I kerkoj drejtuesve te Policise te respektojne ligjin dhe te kene perhere mbi koke: Kushtetuten dhe Karten e Lirive.

Radha fillon me deputetet e mazhorances qe u bene nje dhe fjeten me ilegalitetin.

Gabimi me djemte idealiste te FRPD eshte i rende”.