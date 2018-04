Ka hyre ne historine e sportit Shqiptar si femra e pare boksiere ne Shqiperi. 17 vjeçarja nga Shkodra, maturante ne gjimnazin “Oso Kuka”, Elsidita Selaj, ditet e fundit eshte shpallur N.Kampione e Europes ne Kampionatin Europian te Boksit per Moshat, qe u zhvillua ne Itali. Ajo ndihet mjaft e gezuar per kete arritje, dhe tregon se kishte nje konkurence te madhe, me perfaqesues nga me shume se 40 shtete:

Selaj thote se ka qene pasioni per sportin e boksit qe e nxiti ne kete rruge. Medalja e fituar e ka entuziazmuar, por shprehet se me e rendesishme eshte qe ta mbaje kete:

Ndersa trajneri i saj, ish-boksieri i njohur, Jetmir Kuçi, thekson se nuk çuditet me Elsiden, pasi Shkodra vazhdon traditen e talentevete reja ne te gjitha llojet e sporteve:

Kuçi nuk e shikon te larget diten kur ne Shkoder te formohet ekipi i boksit me femra:

Jetmir Kuçi i ka bere thirrje Keshillit te Bashkise Shkoder dhe biznesit qe te kontribuojne per boksieren Elsida Selaj, qe ajo te marre pjese ne te gjitha aktivitetet nderkombetare, pasi eshte nje vlere e shtuar per sportin shkodran.