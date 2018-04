Ne Shkoder eshte inauguruar qendra me e re tregtare e para e ketij lloj ne metropolin verior.

Investitori i njohur Esat Ademi e quan nje mundesi zhvillimi per Shkodren, pasi jane punesuar 500 te rinje te qytetit, dhe brenda muajit pritet te hapet edhe call center i cili do te beje punesimin e 410 te rinjve te tjere.

Biznesmeni Florenc Markus sjell filialin e 3 te Spar ne qytetin e Shkodres, duke i dhene me shume mundesi zgjedhje qytetareve. . Per 4 dite radhazi Spar me rastin e hapjes sjell oferta marramendese. Ndersa Fatmir Zymberi sjell kompanine gjigande te Jysk. Ndersa panorama qe shoqeroj inaugurimin e qendres tregtare ishte kjo….