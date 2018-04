46 Shkolla me te mira te Bashkise Shkoder kane finalizar “Kampionatin pranverore” . Inpektori i qendres kulturore te femijeve Agim Troshani tha se kji tradite e pervitshme sjell serish riri dhe talente

Perfaqesuesit me te mire te kampionatit kane marre kupat perkatese dhe certefikata mirnjohje. Aktivitete te tilla sherbejne edhe sin je ure lidhese e mevonshme per keta te rinje te cilet me pas kane mundesi qe te aktivizohen ne moshat e rritura.Zhvillimi i kampionateve te tilla ne disa disiplina eshte nje tradite qe po mbahet gjalle nga drejtoria arsimore dhe qendra kulturore e femijeve.