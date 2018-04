Kete sezon objektiv nuk do te jete vetem promovimi i zonave te mbrojtura, por edhe menaxhimi i tyre. Konfirmimi vjen nga drejtori i zonave te mbrojtura ne Shkoder Agim Dardha, i cili ben me dije se tarritori eshte i plotesuar me tabela informuese

Javen qe lame pas eshte mb yllur aksioni per pastrimin e terirtorit, per kete Dardha thote se nisma te tilla jane sensibilizuese, pai pastrami i territorit eshte ne peregjegjesi te plote te Bashkise Shkoder, teksa nevojitet edhe ndergjegjesimi absolute e vete banoreve

Velipoja mban peshen me te madhe te menaxhimit per shkak edhe te frekuentimit gjate sezonit turistik, pervec rezervatit aty ndodhet qendra e informimit per vizitoret. Por administrate e zonave te mbrojtura poi kushton vemendje te vecante edhe zones turistike ne theth dhe liqenin e Shkodres.