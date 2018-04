Per te 8-tin vit radhazi fakulteti ekonomik ne Shkoder organizoi panairin e punes per vititn 2018. Partner prej 3 vitesh eshte edhe Bashkia Shkoder, e cila e sheh si strategjike vazhdimesine e ketij aktiviteti, pasi sheben per punesim por edhe mundesi informimi per studentet

Grand Hotel Europa, nje nder bizneset me te fuqishme ne vend, ka ofruar nepermjet perfaqesuesve te saj jo vetem asistence informuese por edhe mundesi reale punesimi per te rinjte. Tashme edhe me gamen e gjere te ofertave qe sjell ne sezonin turstik ne kompleksin e plazhit te Velipojes

Panairi ka ngjallur interesin e shume studenteve, te cilet kane plotesuear formularet duke qene ne kontakt me bizneset dhe vendet e punes qe iu ofruan gjate ketij panairi.