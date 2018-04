Presidenti i Partive Popullore Evropiane, Joseph Daul, ka uruar përmes një letre ish-Ministren Majlinda Bregu për zgjedhjen si sekretare e Përgjithshme e Keshillit të Bashkëpunimit Rajonal.

Ky fakt është bërë publik nga Bregu me anë të një postimi në fb ku shruan se është mirënjohëse per mbeshtetjen e vazhdueshme te EPP dhe shpreseplote per bashkepunimin e metejshem.