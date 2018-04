Arrest me burg pa afat ka dhene gjykata e shkalles se pare per Bashkim Telin, 69 vjecari qe vrau gruan e tij Suzana Shemuni ne Shkoder. Gjate seances te drejtuar nga gjyqtarja Izabela Radovani Teli ka shfaqur çrregullime gjate deshmise se tij. Ai ka thene se e ka vrare gruan e tij sepse ajo i kerkonte shpesh here llogari per pensionin. Donte te dinte se ku i shpenzoja parate dhe i donte ajo per vete. Disa here ia kam dhene ndersa kete here nuk foja tia jepja. Ajo u nervozua dhe filloi te ngrinte zerin. Me pas na humbi kontrolli dhe e qellova.

Kuptova pas pak se kishte humbur jeten dhe dola nga banesa. Prokurori Vat Staka kerkoi arrest me burg pa afat per shtetasin Bashkim Teli ndersa avokati i caktuar kryesisht Agim Martini e la ne dore te gjykates. Gjykata vleresoi te ligjshem ndalimin e shtetasit Bashkim Teli dhe vendosi masen e sigurise arrest me burg. Autori dyshohet se tashme ka probleme psikike kjo nga sjellja aspak normale e tij ne sallen e gjyqit.2 dite me pare 69 vjecari vrau me cakic bashkejetuesen e tij 58 vjecaren Suzana Shemunin pas nje konflikti te castit mes tyre. Krim ky i cili troditi qytetin e Shkodres duke u bere rasti i 4 ne harkun kohot te 2 viteve qe burri vret gruan per motive te dobeta.