Teksa nje dite me pare kryeministri i vendit Edi Rama tha se eshte e vertete qe bashkite kane rirtur taksat vendore. Ka reaguar drejtori it e ardhurave ne Bashkine Shkoder Blwendi Gjylbegaj. Ky i fundit beri me dije per tv1 channel se bashkia Shkoder ka ulur taksat deri ne nivelin e lejuar, pra ne kuoten 30% por eshte rritja ne nivel qendror e cila nuk lejon zbritje te metejshme

Persa i perket pensionistet qe kane perfituar uljen e takses, Gjylbegaj sqaroj se me ardhjen e regjistrave te rinj dhe formulareve mund te vijne per riaplikim, por ne keto moment po zbatohet data baze i bjeter

Persa i perket asnkesave se fatura e rritur e takses eshte paguar qe ne muajin mars, Gjylbegaj sqaroj se fatura e muajit mars del nga datat 5 ose 6 prill, ne kete menyre eshte perfshire taksa e muajit prill. Kjo ne baze twe ligjit pasi taksa e prones eshte takes vjetore.