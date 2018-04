Xhuzepe Katapano vjen me librin e tij me te ri “Antikiteti i gjuhes shqipe”. Nje liber qe vjen ne gjuhen tone amtare, dhe tregon evolimin e historise duke u nisur nga ntikiteti, aty k ka fillesat gjithcka. Libri ndodhet tashme ne te gjitha librarite e Shkodres.

Blerina Suta vjen me librin “Hulumtime mbi vepren e at gjergj fishtes”. Fishta eshte pervoja boshnjake nepermjet arkivit te provinces se Sarajeves ne vitet 1886-1993. Fishta lirik dhe poetik me poezine rinore te vitit 1892. Mes te tjerash ne huklumtime gjenden edhe piketakimet p;oetike dhe hipoteze leximi “Nji lule vjeshte”. Per nje interpretim semantiko- materialist libri ofron mundesi ndryshe te njohjes se veprave te At Gjergj Fishtes

Ne vazhden e studimeve vjen libri i Nobert Jokl me titull “Studime permbi etimologjine dhe fjaleformimin e shqipes”. Ne kete vellim perfshihen “Shtate vjet prolog” mga Ledi Shmaku, “Hyrje ne indoeropianistike nga Eqrem Çabej, Apo hqipja totalitare e Ardian Vehbiut.

“Skenderbeg princ i Epirit” eshte libri qe vjen nga Bernardino De Bindoni. Pjesa me e madhe e ngjarjeve i kushtohen Venecias se vitit 1544.e shqip libri vjen i perkthyer nga Frida Vokopola dhe Albert Gjoka. Nje vellim qe vjen si dhurate ne vitin dedikuar Heroit tone kombetar Gjergj Kastriot Skenderbeut. Nje menyre ndryshe e konceptimit te tij ne syte e Bernardinos i cili e konsideron Skenderbweun si Pric te Epirit.