Drejtuesit e mjeteve te zones se Dukagjinit kane protestuar sot perpara bashkise se Shkodres, te cilet kerkojne rikonstruksionin e rruges per ne drejtim te Dukagjinit, pasi eshte bere e pakalueshme duke veshtiresuar keshtu edhe kalimin per ne ate zone.

Protestuesit: Nese nuk do te nise rikonstruksioni I ketij segmenti ne nuk do te levizim me per ne ate zone, duke penalizuar arsimtaret, nxenesit e shkollave dhe shendetesine, pasi keshtu nuk mund te vazhdohet me.

Protestuesit: Ne paguajme licensen, nderkohe rruga eshte e pakalueshme dhe ne kete menyre po penalizohen banoret e 3 Njesive Administrative.