Trafiku i automjeteve drejte Velipojes ka qene me i dendur se ditet e tjera. Kjo edhe per shkak te punimeve ne gjithe segmentet kësaj rruge, deri ne qafen e Shtiqnit. Gjithesesi, qytetaret nuk kane pritur daten kur bashkia Shkoder te deklaroi zyrtarisht hapjen e sezonit veror turistik, por e shfytezuan pushimin e 1 majit per ta hapur vete, pa ceremoni pompoze dhe pa fjalime. Por me përjashtim te pak biznesve qe e kane pastruar reren per shezllonet e tyre, ne gjithe hapesiren tjeter te plazhit nuk eshte vene dore per pastrium e sistemim. Gjithashtu edhe per shërbimet e tjera publike nuk behet fjale. E megjithatë, nuk kane munguar as pushues nga Kosova ne kete 1 maj, disa prej te cileve thane se kishin 10 vjet qe vinin ne Velipoje. Ne teresi, pushuesit e 1 majit ne Velipoje kane mendime te kundërta sa i perket kushteve qe kane gjetur:

Ndersa gazetari nga Fushe Kosova, Naim Kozniqaj, tregohet mjaft kritik per gjendjen e plazhit te Velipojes:

Kete vit duket se moti favorizon shume fillimin sezonit te pushimeve verore ne plazhit e Velipojes me heret se vitet kaluara. Por duket se per kete Bashkia Shkoder nuk eshte përgatitur, përderisa ne kete plazhe azgje nuk ka ndryshuar ne funksion te nisjes se sezonit te ri turistik.