Tenton të kaloj shtetas të huaj jashtë kufirit të R. Sh. arrestohet nga policia kufitare

Me datë 30.04.2018,nga sherbimet e Kufitare GOL të SPKM Hani i Hotit, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit:

Agostin Vuçinaj, 46 vjeç, banues në lagjen “Tom Kola”, Shkodër.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi me datë 30.04.2018 është kapur nga Rojet Kufitare në rrugën automobilistike Bajzë – Hani i Hotit, në vendin e quajtur Vukpalaj duke transportuar 6 shtetas të vendeve të treta, me automjetn e tip “Mercedes Benz”, me targe AA 396 PI, ku ka rezultuar se ishin 4 shtetas palestinez, dhe 2 shtetas Sirianë.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Shkodër, për veprën penale “Dhenia Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit” parashikuar nga neni 298 i Kodit Penal.