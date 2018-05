Eshte rinovuar marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit “Lugj Gurakuqi” te Shkodres dhe universitetit te Podgorices, me i rendesishmi i Malit te Zi. Ceremonia u zhvillua ne Shkoder, ku per universitetin “Luig Gurakuqi” nënshkroi Rrektori Adem Bekteshi ndersa pe ate te Podgorices rektori respekiv, Danilo Nikoliç. Ky i fundit theksoi se dy dyja keto universitete jane ne pararoje te proçesit te integrimit te dy vendeve, Shqiperise dhe Malit te Zi ne Europe dhe po ecim bashkërisht ne duke e forcuar bashkëpunimin nderajonal:

Ndersa per rektorin e universitetit “Luigj Gurakuqi”, Adem Bekteshi, bashkëpunimi konsiston ne zgjerimin e projekteve te perbashketa mes studenteve te dy universiteteve:

Bekteshi tha se do te kete me shume interesim edhe per degen e mesuesise ne gjuhen shqipe, qe eshte hapur prane universitetit te Podgorices, ku japin mesim 22 pedagog nga Shkodra:

Mes universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkoder dhe universitetit te Podgorices eshte vendosur bashkëpunimi gati tri degada me pare.