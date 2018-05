TIRANE – Pas sherrit që ndodhi ditën e sotme në Varrezat e Dëshmorëve ku mbështetës të PD u përplasën me veteranët pas thirrjeve të tyre “Rroftë Enver Hoxha” e “Partia Komuniste”, ka reaguar kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Belind Këlliçi.

Statusi i plote

Me Edi Ramen po rikthehet Enveri! Rinia sot i dha pergjigjen e duhur idhtareve dhe pasardhesve oligarke te diktatorit!

Ky vend ka shprese e shpresa e saj eshte rinia dhe demokratet qe sot ndaluan nderimin e diktatorit me mizor, Enver Hoxhes. Qe prej dites se pare ne pushtet Edi Rama ka rikthyer ne shume forma dhe menyra simbolet e komunizmit. Kudo ku eshte Rama jane fotot e diktatorit me gjakatar te Europes. Ylli komunist ne xhaketen e Rames eshte provokimi qe i behet shqiptareve, eshte zemra dhe kurajo qe u jepet komunisteve, te cilet sot bashke me Ramen u shfaqen serisht.

Ky turp per vendin nuk mund te kalonte pa reagimin e atyre qe Enver Hoxha burgosi e dhunoi gjate regjimit te tij pothuaj 50 vjecar. Pa larguar Edi Ramen nuk do te kete paqe ne kete vend. Pa larguar Edi Ramen nuk do te kete zhvillim dhe integrim. Me Edi Ramen lulzon vec droga e krimi dhe po rikthehen diktatura dhe mbetjetjet me te urryera te saj.

Per sa kohe nuk do te denohen krimet e komunizmit dhe figura e urryer e Enver Hoxhes, shoqeria shqiptare nuk ka per te gjetur asnjehere paqe. Krenar per te rinjte antikomuniste te FRPD