Siguria ne pune mbetet ne pikepyetje pwr shumw biznese qw operojnw nw qarkun Shkoder. Kjo sipas konfederates sindikaliste, vjen per shkak te mungeses se kontrolleve nga ana e inspektoriatit te punes, i cili kujtohet vetem ne rastet kur ka aksidente ne pune.

Ne Shkoder kane qene te shpeshta rastet kur puonjesit kane dale ne proteste apo bojkotuar punen me qellim permiresimin e kushteve. Ne disa prej ketyre rasteve inspektoriati ka zgjedhur qe te lere detyra, e te paketa kane qene rastet kur jane shoqeruar me gjobe apo mbyllur aktivitetet. Pavarsisht apeleve dhe protestave, shume pak eshte bere ne permiresimin e kushteve te punes, kryesisht per bizneset fason.