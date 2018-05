Negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë duket se do të japin fryte brenda një kohe të shkurtër, pasi rruga e deritanishme ka bërë që të kalohen një pjesë e pengesave. Optimist për një fakt të tillë është edhe numri një i diplomacisë Shqiptare Ditmir Bushati, i cili ndonëse e quan një proçes jo të lehtë, beson se çdo gjë është në rrugën e duhur. Këtë ja referon edhe takimeve me homologun Kotzias, me të cilin do të ketë një tjetër tryeze fundjaven e ardhshme, këtë herë sërish në shtetin Helen.

Bushati e ka edhe një përgjigje për opozitën dhe pretendimet e saj se mes dy vendeve nuk ka një marrëvëshje, por një Pazar.

Në fund i pyetur nëse i druhet në shtator një largimi nga ky post, pas paralajmërimit që kryeministri bëri për ndryshime në kabinetin qeveritar, e qe lidhet me përformancën e çdo ministrie, ai shprehet:

Bushati i bëri deklaratat nga Shkodra, ku mori pjëse në aktivitetet e 5 Majit, ditës së dëshmoreve të atdheut.