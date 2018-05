Në një sondazh të zhvilluar nga Shqiptarja.com tre ditët e vundit dhe ku votuan 1751 njerëz lidhur me performancën e ministrave të qeverisë “Rama 2”, përdoruesit kanë përcaktuar se cilët janë të preferuarit e tyre dhe ata më pak të pëlqyer për punën e bërë.

Listën negative për performancën më të ulët e udhëheq Arben Ahmetaj me 365 vota.

Ministri i Ekonomisë dhe Financave ka vetëm një votë më shumë se ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili ndodhet i dyti për performancën më të ulët.

Në vend të tretë ndodhet ministrja Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale Ogerta Manastirliu me 294 vota, ndërsa në vend të katër ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro me 269 vota.

Ministrat që vijnë pas tyre kanë në mënyrë drastike më pak vota, çka e bënë edhe më të qartë kundërshtinë e votuesve, kryesisht për katërshen e mësipërme.

Në fakt, në vend të pestë për performancën më të dobët është ministri i Infrastrukrurës dhe Energjitikës Damian Gjiknuri me vetëm 89 vota, i ndjekur nga ministrja e Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla me 77 vota.

Etilda Gjonaj e drejtësisë dhe Ditmir Bushati i Ministrisë së jashtme kanë përkatësisht 58 dhe 57 vota.

Ministrat me performancën më të dobët sipas votuesve të Shqiptarja.com

Më pak të votuarit si ministra me performancë të keqe janë përkatësisht: Sonila Qato (Ministre Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes) me 51 vota, Pandeli Majko (Ministër i Shtetit për Diasporën) me 46 vota, Blendi Klosi (Ministër i Turizmit dhe Mjedisit) me 38 vota, Niko peleshi (Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural) me 24 vota.

Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaxhka, ka marrë më pak vota, duke e bërë automatikisht atë si ministren me performancën më të lartë sipas votuesve në sondazhin e shqiptarja.com.

Në fakt, Xhaçka ka marrë vetëm 19 vota lidhur me performancën e ulët.

