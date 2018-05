Një ditë më parë Partia Demokratike akuzoi Ministrinë e Arsimit, për një skandal të pretenduar me të dhënat personale, me qëllim sipas tyre manipulimin e zgjedhjeve të ardhshme.

Sot deputeti Bardh Spahia, tha se i njëjti skandal është shtrirë dhe në Ministrinë e Shëndetësisë, ku ai tha se mjekët urdhërohen që pacientëve tu marrin të dhënat personale nga numri i kartës së identitetit, telefonit dhe emailit.

Bardh Spahia: Ministria e Shëndetësisë ka shpërndarë një email të njëjtë me atë te Ministrisë së Arsimit, ku urdhëron mjekët të mbledhin të dhënat personale të pacientëve në qendrat shëndetësore. Skandali këtë herë është i provuar së shkon deri në zyrën e Edi Ramës, pasi në emailin e shpërndarë nga Ministria e Shëndetësisë thuhet se “plotësimi i bazës së të dhënave me informacionet private të pacientëve bëhet sipas kërkesës së ardhur nga Zyra e Kryeministrit”.Njësoj si në rastin e Ministrisë se Arsimit, edhe këtu kërkohet që operacioni të kryhet me urgjencë dhe Ministria e Shëndetësisë t’i disponojë të dhënat brenda këtij muaji.