Task Force e Prefektures se Qarkut te Shkodres kunder kultivimit te lendeve narkotike, takim ne Bashkine Vau Dejes.

Prefekti Çesk Millja tha se po kordinohet puna mes te gjitha institucioneve qe Qarku i Shkodres perfundimisht te hiqet nga harta e kultivimit te narkotikeve.

Drejtori i Policise se Qarkut te Shkodres, Vehbi Bushati tha se deri tani jane takuar 3250 persona ne kete qark ne takimet sensibilizueze kunder lendeve narkotike.

Bushati: Policia ka gjithe informacionin e duhur per kultivuesit e lendeve narkotike. Nuk do te lejojme as bimen e fundit te kesaj lende, ndaj askush te mos tentoje ne kete rruge paligjshmerie. Ne do te hetojme edhe personat e sherbimit pyjor e rastet kur konstatojme ne pyje lende narkotike, perfundoi Bushati.