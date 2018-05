Nga janari i këtij viti dhe deri ne ditët e sotme, ne territorin e Qarkut te Shkodrës është zbuluar vetëm një rast i kultivimit te lendeve narkotike me 6 bime. Por ne analizën qe zhvilloi ne bashkinë e Vau Dejës Taske Force e Prefekturës se Qarkut te Shkodrës për luftën kundër lendeve narkotike, u theksua se nuk ka vend për vetekenaqesi:

Ne kemi kontaktuar ne takime te ndryshme ndërgjegjësimi 3250 persona ne Qarkun e Shkodrës, tha Drejtori i Policisë se këtij qarku, Vehbi Bushati, ku kemi kërkuar qe ti hiqet dore nga kultivimi i narkotikeve. Bushati thekoi se policia ka grithe informacionin e duhur dhe nuk do te hezitoje te veproje rast për rasti:

Ne këtë takim u vendos mbi bazën e përvojës se këtyre muajve, te forcohet me shume bashkëpunimi mes policisë, njësive te pushtetit vendor, komunitetit, shërbimit te policisë pyjore,strukturave te mjedisit e tjerë. Kjo me qellim qe te parandalohet çdo tentative kultivimi e narkotikeve edhe ne fshatin me te thelle malore.