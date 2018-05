Ky vit po tregon nje ndryshim shume te madh sa i perket trafikimit te lendeve narkotike ne Shkoder. Eshte mjaft pozitiv fakti qe deri tani nuk ka asnje rast te evidentuar, tha Prokurorja Edlira Cufi, ne takimin e tasket forces kunder kultivimit te bimeve narkotike, qe u zhvilluar ne Bashkine Vau Dejes :

Prokurorja Edlira Cufi theksoi se Prokuroria e Shkodres eshte maksimalisht e vendosur per ti dhene gjithe mbështetjen e duhur sipas ligjit policise, njesive te pushtetit vendor dhe te gjitha strukturave ne teresi te angazhuar ne parandalimin kultivimit te lendeve narkotike. Jane te gjitha mundesite,tha Prokurorja Cufi, qe te vazhdohet me kete pergjegjesi me qellim qe te mos kete as edhe ne te ardhmen asnje rast te kultivimit te lendeve narkotike ne Qarkun e Shkodres.