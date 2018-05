Sipas strukturës se re çdo drejtori vendore do te këtë drejtor dhe 2 nëndrejtore ku njeri do të mbulojë hetimin e krimeve ndërsa tjetri çështjet e rendit dhe sigurisë publike. Gazetarja Dornaa Bezat raporton për ‘BalkanWeb’ se disa prej sektoreve ekzistues do të shkrihen ose do të bashkohen në një sektor të vetëm në mënyrë të tillë që të ulet numri i punonjësve në nivel drejtues.

Po ashtu mësohet se do të shkrihen 3 sektorët e hetimit dhe krijohet sektori i vetëm qe do te mbuloje çështjet e drogës trafiqeve te paligjshme dhe krimit ekonomik qe me pare ishin te ndare. Sektori i Rendit do te kete Sallen Operavie Sektorin e Rendit dhe ate te Qarkullimit rrugur. Ndërkohë do të zgjerohet kompetenca e komisariateve të cilët do të merren edhe me veprën penale të vrasjes e cila me parë u kalonte drejtorive.

Territori i një komisariati do të ndahet në zona policore ku do të rritet roli i inspektorit të zones.

Mes të tjerash ndryshime do të ketë dhe policine Rrugure, e cili do të ketë në varësi seksionet e policise Rrugere. Ato nuk do kenë varësi nga komisariatet siç ishte më parë.