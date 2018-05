Ndonese jemi ne muajin e 5-te te aplikimit te skemes se re te ndihmes ekomike, e cila duhej te ishte sistemuar tashme, serish ka nje numer te larte te refuzimeve.Kete muaj pergjigjet e aplikanteve nese jane shpallur fitues ose jo, nuk kane ardhur me daten 1 maj por me daten 8. Duke shkurtuar keshtu mundesite per riaplikime, qytetaret vijojne te jene te revoltuar per mos pranimin e tyre ne skeme, pavarsisht gjendjes se dobet ekonomike

Sorllotajet prej gjysem viti nuk kane fund sa tek zyrat e sherbimit social e sa ne bashkine Shkodeer. Por pa marre nje pergjigje konkrete se perse refuzohen..