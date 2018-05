Nxenesit e shkolles se mesme profesionale “Hamdi Bushati” ne kuader te promovimit te shkolles kane dhuruar moment te kendshme per shtepine e te moshuarve Shkoder. Momente te kaluara se bashku dhe embelsira per ti shoqeruar.

Me pas kane qene banoret e zones dhe tregtaret e Zdrales qe kane shijuar gatimet e nxenesve

Aktivitetet u permbyllen me dreken qe u shtrua per femijet e shtepise se femijeve 6-16 vjec. Titullarja e shkolles Jasmina Lumanaj thote se promovime te tilla do te vijojne deri ne perfundim te vitit shkollor. Ku ne fokus do te jete edhe zona turistike e Razmes.

Ne kete menyre eshte dhene jo vetem shembulli ne gatim por edhe sernsibilizimi per gjeste te tilla humanizmi.