Rama: Në SHBA do kishim hyrë më lehtë se në BE. Nuk duhej të bindim 27 koka

Për të treguar vështirësinë e procesit për çeljen e negociatave me Bashkimin Europian kryeministri Edi Rama tha këtë batutë: Po të kishte negociata për tu bërë pjesë e SHBA nuk do të kishte qenë më e lehtë sepse nuk do të duhej të bindim 27 koka.

Megjithatë kryeministri është i bindur se kjo është e duhura.

“Nuk ka diskutim ky është projekti më pozitiv i imagjinueshëm për të cilin ia vlen çdo sakrificë çdo përpjekje dhe i gjithë durimi për të dëgjuar edhe më të fundit fare që bëhet personazh e zë i ekranit e lajmeve të para në Shqipëri ndërkohë që në vendin event nuk i bie hera kurrë të dalë në lajme.”