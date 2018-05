Shkarkimi i prokurorit “të” Tahirit, Lu: Hetimet për politikanë pa ndërhyrje politike

Ambasadori amerikan, Donald Lu ka reaguar për shkarkimin e prokurorit të Krimeve të Rënda, Besim Hajdarmataj, duke theksuar se ky është një moment kur Shqipëria duhet të demonstrojë se hetimet me profil të lartë publik mund të ecin përpara pa ndërhyrje politike

Lu: Ky është një moment me rëndësi që Shqipëria të demonstrojë se hetimet me profil të lartë publik mund të ecin përpara pa ndërhyrje politike. Prokurorja e Përgjithshme thotë se ka emëruar Znj. Prela në mënyrë që çështjet me përparësi të përfundohen në mënyrë më të shpejtë dhe më të efektshme. Jemi gati të mbështesim një prokurori që ka vullnetin dhe aftësinë të punojë për këto çështje të rëndësishme të krimit dhe korrupsionit në mënyrë të efektshme dhe pa vonesa.