Ambasada Amerikane ben njoftimin e rendesishem per te gjithe ata qe kane aplikuar per Lotarine Amerikane dhe mbeten ne ankth per pergjigjet, nese sistemi i ka nxjerre fitues apo jo.

“Të martën, duke filluar nga ora 18:00, mos harroni të kontrolloni nëse jeni një nga të përzgjedhurit e Vizës së Lotarisë! 👉 #PyetAnën”, shkruan Ambasada e SHBA ne Tirane ne faqen e vet ne FB.